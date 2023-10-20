США провели потужний експеримент у день, коли РФ відмовилася від заборони на ядерні випробування

За даними Національної адміністрації з ядерної безпеки США, випробування провели на одному з найбільших полігонів у Неваді для того, аби підвищити виявлення малопотужних ядерних вибухів по всьому світу.

18 жовтня, у день, коли в Росії заявили про відмову від заборони на проведення ядерних випробування, вчені Сполучених Штатів Америки провели спеціальний вибух, у рамках експерименту для виявлення малопотужних ядерних вибухів по всьому світу. Про це йдеться на офіційному сайті Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA).

Так, ідеться про підповерхневий хімічний вибух, який провели на Невадському об'єкті національної безпеки (випробувальному полігоні).

"Ці експерименти просувають наші зусилля з розроблення нових технологій на підтримку цілей США в галузі ядерного нерозповсюдження", — сказав Корі Хіндерштейн, заступник адміністратора NNSA з питань ядерного нерозповсюдження. "Вони допоможуть знизити глобальні ядерні загрози шляхом поліпшення виявлення підземних випробувань ядерних вибухових речовин".

Під час експерименту, який проводили в підземному тунелі, використовували хімічні фугасні вибухові речовини та радіотрасери. Вибух відбувався під контролем профільних учених, а також службовців Корпусу інженерних військ армії США.

"Експеримент допоможе перевірити нові прогностичні моделі вибухів і алгоритми їх виявлення. Вимірювання проводилися за допомогою акселерометрів, сейсмометрів, інфразвукових датчиків, електромагнітних датчиків, хімічних і радіоактивних пробовідбірників, а також метеорологічних датчиків", — йдеться в повідомленні NNSA.

Невадський випробувальний полігон

Невадський випробувальний полігон, об'єкт на якому проводили вищеописаний вибух, є одним із найбільших ядерних полігонів США. Згідно з відкритими даними, з 1951 року на об'єкті провели 928 ядерних вибухів. Останні ядерні випробування там провели 1992 року. Відтоді проводилися лише підземні вибухи, які не досягають критичної маси.

Відмова РФ від заборони на проведення ядерних випробувань

18 жовтня Держдума у другому і третьому читаннях ухвалила закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Днем раніше, 17 жовтня, спікер нижньої палати Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що таке рішення ухвалили у зв'язку з"безвідповідальним ставленням США до глобальної безпеки".