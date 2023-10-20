Мобілізація в Україні: чи можуть забрати в армію чоловіків молодше 27 років

Командування Сухопутних військ, коментуючи заклики союзників набирати в армію молодших чоловіків, заявило, що саме впорається з питанням мобілізації громадян.

Громадяни України віком 18-27 років підлягають призову на строкову військову службу, але через повномасштабне вторгнення російських військ вона не проводиться. Основні категорії чоловіків, які підлягають мобілізації, перелічено в законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", водночас поповнити лави ЗСУ можуть і особи, молодші за 27 років.

Колишній голова Міноборони Великої Британії Бен Воллес закликав українське керівництво до активної мобілізації молоді. У своїй заяві він зазначив, що середній вік українських бійців на фронті — понад 40 років. На думку Воллеса, настав час переглянути масштаби мобілізації в Україні.

Коментуючи заяви західного чиновника, керівник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, що представники країн-партнерів можуть допомогти Україні постачанням озброєнь, а питання мобілізації Київ вирішить сам.

В ефірі телемарафону він сказав, що Україна сама визначиться з тим, кого залучати до лав армії. Він попросив партнерів надати допомогу з постачанням зброї та інших технічних засобів для відбиття російської агресії.

"Кого за цю зброю і засоби посадити, які вікові категорії — ми вирішимо самі з урахуванням наших соціальних зрізів, наших можливостей", — зазначив він, додавши, що краще про це знають учасники Ставки головнокомандувача і Генштаб.

Громадяни України віком до 27 років можуть підписувати контракти із ЗСУ як добровольці. У травні представники Міноборони повідомили, що за воєнного стану призову на строкову службу немає, з цієї причини запропонували вдосконалювати військовий облік призовників.

Того ж місяця парламент України, врахувавши вимогу уряду, знизив призовний вік до 25 років. Але за цей час закон чинності так і не набув. Хоча вже минуло п'ять місяців, але президент Володимир Зеленський так і не підписав закон, що знижує мобілізаційний вік.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, у президента, судячи з усього, є на те певні підстави. Він також уточнив, що з початку повномасштабного вторгнення багато громадян, яким виповнилося 18 років, воюють у лавах ЗСУ.

Нагадаємо, що в Харківській області чоловік отримав вирок через відмову від служби.

Також повідомлялося про те, кому з чоловіків дозволять виїзд за кордон із 1 листопада.