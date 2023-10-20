"Почалася у 2008": Данілов звинуватив Росію в розв'язанні Третьої світової війни (відео)

За словами секретаря РНБО, все почалося ще на території Грузії, коли окупаційні війська РФ перетнули кордон. Весь цей час протистояння було в охолодженому стані, але зараз перейшло в активну фазу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зробив нову заяву, яка пов'язана нібито з початком Третьої світової війни. Про це він розповів в ефірі телемарафону 20 жовтня.

За його словами, почалося все ще 2008 року, коли Російська Федерація незаконно вторглася на територію Грузії. Це і можна нібито вважати початком Третьої світової війни.

"Третя світова війна почалася 2008 року, коли РФ напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто вона (Третя світова, — ред.) перебувала в такому охолодженому стані. Зараз перейшла в активну, гарячу фазу", — вважає Олексій Данілов.

Конфлікт в Ізраїлі, який активізувався практично 2 тижні тому, є наслідком загарбницької війни РФ проти України, і найближчим часом світ може зіткнутися зі ще більшою загрозою.

Світові лідери це розуміють і зараз мають зробити ті кроки, які зможуть "поставити крапку, щоб війна не розповзлася". Це ключове їхнє завдання.

"Я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом будемо з вами спостерігати. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився", — додав Олексій Данілов.

Нагадаємо, що Олексій Данилов висловлювався з цього приводу ще 6 вересня. На його думку Третя світова почалася давно і не варто думати, що це протистояння торкнулося лише України та Російської Федерації, адже все набагато складніше. Саме тому сьогодні Захід повинен зупинити агресора. Через місяць після цього ХАМАС напав на Ізраїль.