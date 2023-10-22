Нетаньягу пригрозив Лівану страшними наслідками, якщо "Хезболла" вступить у війну

За словами глави ізраїльського уряду, армія Ізраїлю завдасть бойовикам найсильнішого удару, його наслідки будуть руйнівними для Лівану. Друга ліванська війна липня 2006 року здасться мрією.

Лівану загрожують руйнівні наслідки, якщо бойовики шиїтського руху "Хезболла" зважаться воювати з Ізраїлем. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на зустрічі із солдатами на північному кордоні, його процитувало видання Times of Israel.

"Якщо "Хезболла" вступить у війну, вони мріятимуть про Другу ліванську війну (збройний конфлікт Ізраїлю та угруповання "Хезболла", що тривав 34 дні в липні-серпні 2006 року, — ред.). Бойовики зроблять помилку всього свого життя", — сказав Нетаньягу.

Армія Ізраїлю завдасть бойовикам удару такої сили, якої вони навіть не уявляють. Наслідки стануть руйнівними і для Лівану, додав глава уряду.

Нагадаємо, що Центр національного спротиву 17 жовтня заявив про можливе перекидання з Білорусі до Сирії найманців ПВК "Вагнер". Інструктори мають зайнятися підготовкою бойовиків "Хезболли".

На думку експосла України в Лівані Ігоря Осташа, ХАМАС намагається переконати "Хезболлу" брати участь у війні з Ізраїлем. Ліван усіляко намагається не втягуватися в цей конфлікт.