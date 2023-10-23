"Війна за виживання": ГУР пояснило, чого варто чекати від мобілізації в Україні

Силам безпеки та оборони потрібні фахівці з різних напрямків та спеціалізацій, тому кожен може знайти своє місце в системі захисту держави, переконані в ГУР.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов заявив, що в Україні триває повномасштабне вторгнення та війна за виживання. Про це він повідомив в інтерв'ю "Еспресо".

"Що стосується мобілізаційних заходів в Україні: у нас триває повномасштабне вторгнення і війна за виживання", — сказав Андрій Юсов.

З його слів, це означає те, що війна "не десь там", а фактично прийшла до кожного регіону, в кожне місто та багато сімей, які вже її відчули на собі. Також це означає, що українські захисники — "не десь там", і вони не з металу, тому їм потрібна ротація, лікування та заміна, також вони, на жаль, гинуть.

Юсов наголосив, що кожен українець та українка можуть знайти собі місце в системі захисту держави. Зокрема, це не обов'язково може бути участь у штурмових діях. Адже Силам безпеки та оборони потрібні фахівці з різних напрямків та спеціалізацій.

"Ще раз підкреслюю кожен зможе себе там знайти та зробити свій внесок у справу захисту України", — наголосив представник ГУР.

Він додав, що електронний реєстр військовозобов'язаних можуть швидко втілити у життя, якщо буде прийняте відповідне рішення, оскільки в Україні з електронними інструментами та засобами все добре.

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