"Не вистачає чоловічих рук": Кремль проблемно проводить приховану мобілізацію в РФ, — ГУР

Російська влада, як зазначають у розвідці, змушена проводити призов до ЗС РФ приховано, оскільки боїться реакції населення та можливого бунту. Мобілізаційний ресурс не є безмежним, оскільки економіка почала відчувати брак та дефіцит професійних спеціалістів.

Мобілізаційні заходи в Російській Федерації здебільшого мають прихований характер. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов в інтерв'ю "Еспресо".

"Мобілізаційні заходи тривають, вони здебільшого носять прихований характер. Наразі не наважились на чергову хвилю публічної мобілізації, хоча такі рішення вже лежали на столі", — сказав Андрій Юсов.

З його слів, у Росії бояться реакції та населення тих територій, у яких планували проводити мобілізаційні заходи — центральні та столичні регіони.

"Громадська думка там нічого не вартує, але все ж таки страх перед бунтом "бессмисленним, беспощадним" у кремлівських карликів існує", — наголосив він.

Юсов зазначив, що мобілізаційні заходи продовжуються, щомісяця понад 20 тисяч росіян залучають у різний спосіб. Мова йде про рекрутинг серед ув'язнених, боржників та інших "неблагонадійних" категорій населення. Тоді як добровольців це не стосується. Крім цього, у РФ планово триває мобілізація строковиків.

"Рекрутинг, в тому числі із мотивацією фінансової виплати або, якщо людина не підписує контракт, то якісь санкції обіцяють", — пояснив він.

Андрій Юсов розповів, що колишніх російських військовослужбовців змушують підписувати контракт. Зокрема, росіянина викликають "на звірку" у військкомат і кладуть контракт. У результаті в людини не залишається вибору, оскільки їй погрожують кримінальним переслідуванням або іншими проблемами в житті. Він повідомив, що таким чином частина росіян опиняється на фронті. Також не доводиться говорити про вмотивованість цих людей з точки зору "любові" до батьківщини, оскільки вони хочуть лише заробити.

У ГУР додали, що мобілізаційний ресурс РФ більший, ніж в Україні, проте в них є проблеми з мотивацією та якістю. Крім цього, він не є безмежним, російська економіка почала відчувати брак, зокрема на деяких підприємствах не вистачає чоловічих рук.

Дивитися з 13:00

Нагадаємо, 18 жовтня член комітету Ради Федерації з оборони Росії Дмитро Рогозін заявив, що в Росії потрібно провести другу хвилю мобілізації за прикладом збору резервістів в Ізраїлі. З його слів, РФ втратила "навички проведення мобілізації".

13 жовтня представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що у РФ все готово для оголошення "великої хвилі" мобілізації. Він зазначив, що процес мобілізацію у Росії е припинявся та триває понад рік.