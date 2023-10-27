Українські партизани виявили в окупованому Криму ППО, склад БК і РЛС окупантів (фото)

Окупанти поблизу Сімферополя зосередили засоби протиповітряної оборони. Територія, де вони розміщені, добре охороняється.

В окупованому Криму українські партизани виявили кілька одиниць вартісної ворожої техніки, яку російські загарбники сховали неподалік Сімферополя. Про це повідомляють у телеграм-каналі руху "Атеш".

"Наші агенти помітили ворожу систему ППО та склад із боєкомплектом біля села Мазанка Сімферопольського району. Також неподалік, можливо, розміщена РЛС, яка координує повітряні цілі. Територія дуже добре охороняється", — йдеться в повідомленні.

Підпілля оприлюднило світлини з ворожою технікою.

Партизани вказали координати "45.017098, 34.247895" розміщення ворожої техніки та заявили, що й далі продовжуватимуть діяльність із виявлення розташування засобів протиповітряної оборони ЗС РФ.

Нагадаємо, що 24 жовтня українське підпілля заявило, що російські окупанти готуються до оборони Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Загарбники заходилися зміцнювати західний берег Криму, адже бояться українського десанту.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ розмістили велику кількість бойової авіації біля Феодосії в Криму. Українське підпілля виявило велику кількість бойових літаків, гелікоптерів і дронів різних типів на території аеродрому "Кіровське".