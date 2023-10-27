"Чи може Росія перемогти": прем'єрка Естонії намагалася переконати Орбана та Фіцо на саміті ЄС

Кая Каллас зазначила, що угорський і словацький колеги думають, що почуватимуться в безпеці, якщо зараз не підтримати Україну. Альтернативу вони запропонувати не змогли.

На саміті Європейського Союзу західні союзники України намагалися переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його словацького колегу Роберта Фіцо продовжити допомагати Києву. Про це повідомила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, передає видання Corriere della Sera 27 жовтня.

За її словами, вони з колегами штурмували політиків питаннями про те, що буде, якщо зараз дозволити Росії перемогти й кинути Україну в складний момент.

"Словаччина й Угорщина висловили свою думку "про фінансування допомоги Україні", і, звісно, їм поставили запитання: якщо не допомогти Україні, яка альтернатива? Чи може Росія перемогти? То що ж станеться далі? Чому ви думаєте, що будете в безпеці тоді, коли ми віддамо Україну, якщо ми не підтримаємо її прямо зараз?" — каже Кая Каллас.

На жодне запитання, яке лунало на саміті Європейського Союзу, Віктор Орбан і Роберт Фіцо так і не змогли відповісти. Найімовірніше, з огляду на подальше голосування про виділення коштів, їхня позиція не змінилася.

Згідно з даними Politico, прем'єр-міністри Словаччини й Угорщини виступили проти пакета допомоги в розмірі 50 мільярдів євро для України. Віктор Орбан вважає, що підтримка давно не працює, а ось Роберт Фіцо й зовсім висловив своє побоювання щодо корупції.

У Брюсселі все ще сподіваються, що зможуть переконати політиків і спільне рішення буде знайдено.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що Роберт Фіцо виступатиме проти військової допомоги Україні й антиросійських санкцій. За словами прем'єр-міністра Словаччини, владі необхідно замислитися над поповненням запасів власної армії, а ось Росія нібито з початку війни отримала великі територіальні вигоди.