Мобілізація в Україні: у яких випадках можуть призвати чоловіків із відстрочкою

Законодавство передбачає, що одразу кілька категорій військовозобов'язаних мають право на відстрочку від мобілізації. Однак, як зазначає адвокат Ростислав Кравець, представники військкоматів можуть піти на хитрість у цьому питанні.

В Україні до 15 листопада триватиме загальна мобілізація. У цей період призвати на службу до лав ЗСУ можуть військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, яких військово-лікарська комісія визнала придатними до служби. Адвокат Ростислав Кравець в інтерв'ю ТСН.ua повідомив, що іноді мобілізувати можуть чоловіків, які мають відстрочку.

Деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Підстави для цього прописані в законі України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Адвокат Ростислав Кравець наголосив, що відстрочку можуть отримати люди з інвалідністю, ті, хто проходять лікування чи навчання. Також не можуть мобілізувати заброньованих чоловіків. Право на відстрочку є і в осіб, які втратили близьких родичів під час російсько-української війни. За словами Кравця, такі люди можуть відмовитися від мобілізації або отримати відповідну відстрочку. Мобілізації також не підлягають особи, що є усиновлювачами, мають дітей-інвалідів або самостійно виховують дітей, які ще не досягли повноліття.

Кравець наголосив, що в більшості випадках територіальні центри комплектації та соціальної підтримки дотримуються цих вимог, проте іноді трапляються випадки, коли представники ТЦК і СП вводять в оману чоловіків, які мають бронь або підстави для відстрочки від мобілізації, та призивають їх на службу.

"Люди підписують документи, і виявляється, що вони дали згоду на мобілізацію, відмовилися від права на відстрочку та вже готові їхати до військових частин. На жаль, таки випадки також трапляються", — сказав адвокат.

Ростислав Кравець додав, що важливо прочитати зміст будь-якого документа перед його підписом.

На момент публікації матеріалу представники обласних ТЦК і Командування Сухопутних військ офіційно не коментували припущення адвоката щодо того, що співробітники військкоматів можуть "замовчувати" право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, адвокат Ростислав Кравець розповів, що запас військовозобов'язаних в Україні ділиться на дві категорії. До однієї з них входять військовозобов'язані, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність, а другої — ті, які не проходили службу та не мають військово-облікової спеціальності.

Юристка, засновниця адвокатської компанії Royal Lawyers Анастасія Мокренко розповіла про категорії чоловіків, які мають відстрочку від призову за сімейними обставинами. Зокрема, період дії відстрочки залежить саме від її причини.