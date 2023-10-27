"Символічно": у Вінниці заборонили російські пісні, музику, вистави і фільми

У Вінниці заборонили російськомовний культурний продукт. Підприємці мають відмовитися від контенту країни-окупанта.

У Вінницькій громаді заборонили публічне використання російськомовного культурного продукту. Таке рішення ухвалили депутати міської ради 27 жовтня. Про це повідомляється в телеграм-каналі Вінницької міськради.

"Символічно, що це рішення сесія ухвалила 27 жовтня – у День української писемності та мови. У цих питаннях компромісу бути не може. Війна довела: мова має значення", – зазначив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

Під забороною на вулицях та у громадському просторі міста:

Музика;

книги;

телепрограми;

вистави;

фільми та серіали російського виробництва і російською мовою.

Нагадаємо, що компанія Bolt заблокувала доступ до свого застосунку для таксиста, який напередодні в Києві вигнав пасажирок із автівки та скасував замовлення через небажання говорити українською.

Раніше повідомлялося, що 26 жовтня стало відомо про те, що київський таксист відмовився везти жінку, після того як вона попросила його розмовляти державною мовою. Чоловік назвав її "хворою" і висадив з машини.