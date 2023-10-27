Системи ППО IRIS-T і надводні дрони: що в новому пакеті допомоги отримала Україна від ФРН

До пакету допомоги увійшли збори із запасів Бундесверу, з промисловості та поставки разом з партнерами, які фінансуються з коштів ініціативи федерального уряду.

Україна отримала він Німеччини системи протиповітряної оборони, надводні дрони, безпілотники Vector та боєприпаси. Про це 27 жовтня повідомляють аналітики спільноти In Factum.

До пакету допомоги увійшли збори із запасів Бундесверу, з промисловості та поставки разом з партнерами, які фінансуються, серед іншого, з коштів ініціативи федерального уряду.

До України вже доставлено:

1 система протиповітряної оборони IRIS-T SLM;

ракети IRIS-T для пускових установок IRIS-T SLS;

1 радар (РЛС) TRML-4D;

4 неназвані БТРи;

4 тягачі HX81 + 4 напівпричепи до них;

6 пікапів для охорони кордону;

8 БПЛА Vector;

5 безпілотних надводних дронів;

4 радари наземного спостереження Ground Observer 12;

Боєприпаси (імовірніше M26 (AT2) для MLRS MARS II;

10 000 захисних окулярів.

Також Німеччина пообіцяла надати України 5 000 155-мм снарядів.

Нагадаємо, що OSINT-аналітики з'ясували, звідки з Криму ЗС РФ запускають по Україні ракети "Онікс". Позиції окупантів виявили завдяки опублікованому у мережі відео запуску протикорабельної ракети П-800 "Онікс".

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден поговорив з новим спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном. Вони обговорили запити Білого дому на фінансування.