Спецслужби РФ підготували інформаційну атаку проти міністра Рустема Умєрова, — ГУР

Також, за інформацією ГУР, росіяни планують "вкинути" фейки про те, що "Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС".

Спецслужби Російської Федерації створили і розіслали так званим "технологам" нову методичку наративів, які направлені на підрив довіри до нашої держави серед партнерів на Заході. У межах цієї атаки також заплановано поширення інформації, яка має на меті дискредитувати міністра оборони України Рустема Умєрова. Про це 27 жовтня повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) в соціальній мережі Telegram.

У розвідці перелічили основні фейки кремлівської методички, які буде намагатися розповсюдити ворожа пропаганда:

Корумпована Україна продає зброю терористам "ХАМАС";

Україна використовує "Зерновий коридор" для незаконної торгівлі зброєю;

Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю;

Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю.

"Мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною ― повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів", — йдеться у повідомленні ГУР.

У відомстві вважають, що розповсюдження противником вищевказаних фейків свідчить про активізацію зусиль Російської Федерації, які спрямовані на дискредитацію України і очільника Міноборони Рустема Умєрова, зокрема.

Для підтвердження деяких своїх фейків російські спецслужби таємно передали терористам угрупування "ХАМАС" окремі зразки західної зброї, які були захоплені під час бойових дій в Україні.

Також у ГУР застерігли представників медіа та громадян України від поширення завідомо неправдивої інформації.

Нагадаємо, 26 жовтня у ГУР оцінили "репетицію" ядерних ударів у Росії. У розвідці переконані, що ворожа "вистава" була спрямована зовсім не на українців.