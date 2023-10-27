Ізраїль сьогодні розширить наземну операцію в Секторі Газа, — ЦАХАЛ (відео)

За словами контрадмірала Даніеля Хагарі, в останні години кількість атак на Газу з боку Ізраїлю збільшилася, після чого наземні сили "розширять свою активність".

Сухопутні війська Ізраїлю ввечері 27 жовтня розширять свою активність у Секторі Гази. Про це в п'ятницю, 27 жовтня, заявив представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) контрадмірал Даніель Хагарі, пише Haaretz.

В останні години кількість атак на Газу з боку Ізраїлю збільшилася. Хагарі сказав, що це пов'язано з розширенням наземної операції.

"Військово-повітряні сили дуже активно атакують підземні цілі та терористичні інфраструктури. Після наступальної діяльності, яку ми провели в останні кілька днів, сьогодні ввечері наземні сили розширюють свою активність", — заявив Хагарі.

Він також додав, що Ізраїль продовжить атакувати місто Газа і його околиці, жителів цих районів закликають рухатися на південь.

Нагадаємо, 26 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що вночі відбувся танковий рейд у Секторі Газа.

Також 26 жовтня в ООН не змогли ухвалити резолюцію, яка засуджує напад ХАМАС на Ізраїль через вето РФ і Китаю.

Нагадаємо також, США відправили до Ізраїлю групу спеціальних офіцерів, які повинні будуть допомогти військовослужбовцям ЦАХАЛ у діях проти палестинських бойовиків. За даними анонімних джерел, серед прибулих військових є Джеймс Глінн, який брав участь в операціях проти ІДІЛ в Іраку.