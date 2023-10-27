"Може втратити захист": ХАМАС використовує лікарню в Газі як свою базу, — ЦАХАЛ (відео)

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що терористи використовують медустанову як щит, що ставить під загрозу життя жителів Гази.

Терористична організація ХАМАС використовує лікарню "Аль-Шифа" в місті Газа як командно-контрольний центр. Про це заявив у п'ятницю, 27 жовтня, прессекретар Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі, передає The Jerusalem Post.

Він також підтвердив наявність палива в лікарнях Гази, поділившись двома записаними розмовами жителів Гази на цю тему.

Хамас використовує "Аль-Шифу" з її 1500 ліжками та 4000 співробітниками, а також інші стратегічно важливі та вразливі місця — лікарні, мечеті, центри UNRWA тощо. — як щит для своєї мережі підземних тунелів, пояснив Хагарі. Крім того, додав він, конкретно в "Аль-Шифі" в різних відділеннях перебуває частина командно-контрольного центру ХАМАС, що здійснює ракетні обстріли Ізраїлю та інші терористичні акції.

"Вхід у тунелі терористів ХАМАСу також знаходиться всередині лікарняних палат", — сказав він. З різних місць усередині лікарні можна потрапити в підземні тунелі".

Наразі терористи вільно переміщаються лікарнею "Аль-Шифа", — продовжив Хагарі. Сотні терористів втекли в лікарню, щоб сховатися після кривавої бійні 7 жовтня".

"ХАМАС веде війну з лікарень", — наголосив він, додавши, що це "не тільки ставить під загрозу життя ізраїльтян, а й використовує ні в чому не винних мирних жителів Гази як живий щит".

В одній із записаних розмов між двома анонімами спікер Б запитує: "Де знаходиться головний штаб бригад "Аль-Касам"? Спікер А відповідає: "Під комплексом "Аль-Шифа". Так, штаб керівництва знаходиться під комплексом "Аль-Шифа". Лазні, кімнати штабу".

В іншій записаній розмові між двома анонімними особами один зі співрозмовників каже, що ХАМАС контролює лікарню і має пальне, а ті, хто "має зв'язки", можуть привозити місткості з паливом і заправляти їх.

"Коли медичні установи використовують у терористичних цілях, вони можуть втратити захист від нападів", — зазначив Хагарі.

Крім того, ізраїльські ЗМІ з посиланням на ЦАХАЛ публікують 3D-візуалізацію бази ХАМАС у лікарні:

Нагадаємо, 27 жовтня в ЦАХАЛ заявили про розширення наземної операції в Секторі Газа. Перед цим було суттєво збільшено кількість атак на позиції ХАМАС у Газі.

Раніше, 26 жовтня, ЦАХАЛ повідомив, що вночі відбувся танковий рейд у Секторі Газа.