США пропонували Ізраїлю альтернативу наземному наступу на сектор Гази, – WP

Американська влада, як повідомили журналісти Washington Post, вважає, що щільний міський ландшафт території та розгалужена мережа тунелів у секторі Гази завадить ЦАХАЛу знищити ХАМАС.

США намагалися переконати Ізраїль відмовитися від повномасштабного наземного наступу в секторі Гази на користь більш менш масованої операції з використанням авіації та сил спеціальних операцій. Про це повідомило видання Washington Post.

Офіційні особи США наче заявляли, що повномасштабне наземне вторгнення загрожує ширшій війні на Близькому Сході та ставить під загрозу життя сотень заручників адміністрація президента Джо Байдена закликала Ізраїль переглянути свої щодо великого наземного наступу в секторі Гази і замість цього вибрати більш "хірургічну" операцію. У рамках цього задуму авіація та сили спеціальних операцій повинні були здійснити точні цілеспрямовані рейди на цільові цілі та інфраструктуру ХАМАСу.

Представники адміністрації, як інформують журналісти видання, занепокоєні потенційними наслідками повного наземного нападу. Офіційні особи все більше сумніваються, що це досягне заявленої мети Ізраїлю щодо ліквідації терористичної організації. Представник американської влади також припустили, що це може зірвати перемовини стосовно звільнення майже 200 заручників. Дипломати вважають, що останніми днями вони досягли "значних" успіхів, щоб звільнити низку з них, потенційно включно з деякими американцями.

"Офіційні особи США закликали Ізраїль провести критичну оцінку того, чи справді це досягне мети знищення ХАМАСу, враховуючи щільний міський ландшафт території та розгалужену мережу тунелів", – йдеться у повідомленні.

Операція в секторі Гази

Сухопутні війська Ізраїлю ввечері 27 жовтня розширять свою активність у секторі Гази. Контрадмірал Даніель Хагарі в п'ятницю, 27 жовтня, підтвердив наміри ЦАХАЛу. В останні години кількість атак на Газу з боку Ізраїлю збільшилася.

Він також заяви, що ХАМАС використовує лікарню в Газі як свою базу. В Армії оборони Ізраїлю заявили, що терористи використовують медустанову як щит, що ставить під загрозу життя жителів Гази.

Нагадаємо, ЦАХАЛ здійснив новий рейд у сектор Гази. Аналітики вважають, що подібні обмежені спецоперації Армії оборони Ізраїлю свідчать про посилену підготовку до повномасштабної наземної операції.