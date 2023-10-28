"Підривалася вже 300 разів": харківські інженери створили машину для розмінування (фото, відео)

Загальна вага машини МР-3101 – 16 тонн, швидкість роботи — 3-4 км/год. Техніка, зі слів очільника Харківської ОВА, здатна знешкоджувати 95% всіх мін.

Машина для розмінування, яка розроблена у Харкові, підірвала вже понад 300 протипіхотних мін. Кореспондентка "Укрінформу" Юлія Байрачна у Facebook опублікувала відповідне фото техніки.

Вона прокоментувала здатність транспортного засобу функціонувати після значних пошкоджень. З її слів, розробники заявили, що навіть, якщо розірве навпіл, її зберуть за максимум три дні.

"Бо вона — "конструктор", в якому можна замінити всі частини", – йдеться у дописі.

Назви фахівці не придумали, тож наразі це просто МР-3101. Компанія вже отримала документацію, яка дозволяє налагодити її виробництво, а згодом використовувати для розмінування територій.

Олег Синєгубов, очільник Харківської обласної військової адміністрації, у Telegram розповів, що чотири місяці прототип проходив відповідні випробування. Працює техніка у дистанційному режимі, на відстані 300 метрів, аби не було загрози ураження уламками для людей.

Загальна вага машини – 16 тонн, швидкість роботи — 3-4 км/год. Машина отримала 4 камери, які допомагають в керуванні. Також техніка, зі слів посадовця, здатна знешкоджувати 95 % всіх мін. Навчання операторів не є тривалим та триватиме кілька тижнів.

Наразі в Україні працюють 20 машин для розмінування. До процесу долучені близько трьох тисяч працівників. Для пришвидшення очищення території нашої держави від мін та вибухівки цих потужностей недостатньо.

Нагадаємо, у вересні Велика Британія передала Україні обладнання для розмінування. Українські сапери отримали понад 1,5 тисячі комплектів, які допоможуть в знешкодженні вибухових пристроїв.