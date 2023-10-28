Мобілізація в Україні: у Раді розповіли, чи буде посилення призову (відео)

Член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський заявив, що планові мобілізаційні заходи відбуваються постійно, але підстав для їх посилення немає.

Народний депутат, представник президента України у Верховній Раді та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, чи буде посилено мобілізацію в Україні. Про це він розповів в ефірі "24 каналу".

"Планові мобілізаційні заходи відбуваються постійно — щодня, тому що ті втрати — і санітарні, і незворотні, потребують поповнення", — наголосив Веніславський.

Зокрема, це необхідно для формування нових підрозділів для звільнення країни.

"У такому режимі мобілізація триває фактично з літа минулого року. За останні кілька місяців суттєвих змін, які б змусили посилити мобілізацію в Україні, не було. На даний момент немає підстав для того, щоб інтенсифікувати мобілізацію", — підсумував народний депутат.

Мобілізація в Україні — останні новини

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