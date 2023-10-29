Поки світ не бачить: Росія посилює атаки по території України, — The Times

За даними журналістів, Кремль сподівається повернути ініціативу у свої руки до настання зими.

Російські війська посилюють атаки по українських містах. Про це повідомляє британське видання The Times.

У джерелі зазначають, що "це були хороші три тижні для президента Путіна в Україні".

"Для Києва це важкі тижні. Як висловився в соціальних мережах Масер Гіффорд, колишній британський солдат, який воює на боці України, це "темні і важкі" часи", — йдеться в матеріалі.

Автор статті вважає, що "Кремль сподівається повернути ініціативу у свої руки до настання зими".

"В умовах, коли американська зброя і увага Заходу раптово переключилися на Близький Схід, Росія кинула більше людей і техніки на запеклі наступи на північному сході Донбасу, в напрямку Куп'янська, на південному сході Донбасу, в Авдіївці, і в Запоріжжі, на північ від Токмака, щоб зупинити просування українських військ на південь", — пише він.

Зазначимо, у звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 28 жовтня зазначено, що підрозділи ЗС РФ намагалися відбити позиції, які нещодавно втратили під Вербовим. Спроби були невдалими, зазначило командування.

Лінія фронту між Работиним і Вербовим майже не змінюється на онлайн-картах бойових дій. На картах можна побачити фортифікаційні лінії ЗС РФ, але не зрозуміло, де ж саме бійці Сил оборони зайняли позиції, які тепер відбиває ворог.

26 жовтня українські військові з південного відрізка фронту розповіли про влучання по російському ЗРК "Тор", вартістю 60 млн дол. Того ж дня вдалося підірвати гармату "Тюльпан", яка загрожувала оборонним спорудам ЗСУ.

Нагадуємо, боєць Сил оборони проаналізував ситуацію під Авдіївкою на Донеччині. Зазначив, що тут має вирішитися осіння наступальна компанія ЗС РФ. Тим часом під Лиманом є просування ЗСУ: вдалося відкинути ворога від Сергіївки.