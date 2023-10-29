"Ховалися під деревами": на фронті естонських журналістів переслідував дрон-камікадзе РФ

Журналісти розповіли, як стали ціллю російських БПЛА. Вони також зустрілися з українськими бійцями, які тримають оборону і знищують противника.

БПЛА відіграють у сучасних війнах дедалі важливішу роль. Знімальна група "Актуальної камери", яка перебуває в Україні, відчула це в буквальному сенсі слова на собі, пише ERR.

"Там, де ми зараз ідемо, півтора року стояли російські війська. Утім, вони і зараз недалеко. Звідси до ворожих позицій 1200-1300 метрів, тож є сенс бути обережним", — розповів кореспондент видання Антон Алексєєв, який з оператором Крістьяном Свіргсденом перебувають у Запорізькій області.

"Тут дрони літають всюди — як розвідувальні, так і FPV, тобто дрони-камікадзе", — розповів журналіст Антон Алексєєв. Ударні дрони активно використовують як українці, так і росіяни.

У тому, що дрон-камікадзе є грізною силою, естонські журналісти змогли переконатися вже через півгодини.

"На відкритій місцевості нашу групу з чотирьох осіб засік один із таких ворожих дронів і, мабуть, вирішивши, що ми є гідною метою, почав нас переслідувати. Довелося шукати притулку під найближчими деревами", — розповів Алексєєв.

Вивіз їх із цієї небезпечної ділянки водій із позивним "Паук", який зміг приїхати, незважаючи на загрозу атаки БПЛА з боку ЗС РФ. Під час спілкування з українськими захисниками, кореспонденти побачили, як наші військовослужбовці борються з розвідувальними дронами противника.

"В ідеалі для цього використовують спеціальні антидронові рушниці, що дають змогу посадити ворожий безпілотник, але таких засобів недостатньо", — сказав Алексєєв.

Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ почали використовувати новий дрон "Виріб-53". Аналітики ISW зазначають, що масового застосування цих дронів на фронті поки що не зафіксовано. Однак, імовірно, у майбутньому російське військове командування сподівається за допомогою нових "Ланцетів" подолати українську протиповітряну оборону.