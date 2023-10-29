Прикордонники збили російський штурмовик СУ-25 біля Авдіївки, — ДПСУ

Військові прикордонного підрозділу збили бойовий літак противника. За попередньою інформацією ДПСУ, це штурмовик СУ-25.

Бійці підрозділу Державної прикордонної служби, які в складі Сил оборони України стримують атаки Збройних сил Російської Федерації на Авдіївському напрямку, знищили літак противника. Про це розповіві речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко 29 жовтня в коментарі "Українській правді".

За словами речника, розрахунок переносного ракетно-зенітного комплексу (ПЗРК) прикордонного підрозділу збив бойовий літак противника неподалік від Авдіївки. За попередньою інформацією ДПСУ, це штурмовик СУ-25.

"Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм", — розповів Демченко.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 29 жовтня, на Авдіївському напрямку Збройні сили Російської Федерації не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області, де Сили оборони відбили понад 15 атак ворога. Загалом протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. Росіяни завдали 7 ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснили 30 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ.

Нагадаємо, 29 жовтня повідомлялося, що Росія посилює атаки по території України. За даними журналістів, Кремль сподівається повернути ініціативу у свої руки до настання зими.