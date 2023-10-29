"Роботу буде продовжено": у ГУР відреагували на графіті росіян у вигляді МіГ-31 у Криму

За словами представника розвідки Андрія Юсова, "українські очі" бачать усі місця скупчення техніки противника, тому продовжать виконувати поставлені завдання. Замість цього він запропонував росіянам намалювати демократію на Червоній площі.

Російські загарбники на території тимчасово окупованого півострова Крим почали використовувати нову тактику, щоб убезпечити свою авіацію від імовірних атак. Усюди з'являються графіті у вигляді МіГ-31. Представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов в ефірі телемарафону відреагував.

За його словами, графіті у вигляді бойової авіації з'являються не лише на тимчасово захоплених територіях України, а й у Росії. Противник боїться ударів із боку України, тому застосовує різні методи, щоб уберегти свою техніку, проте ЗСУ продовжать здійснювати свою роботу.

"Ворог боїться, ворог бачить, що українські очі, використовуючи різні інструменти, можуть виявляти місця скупчення техніки", — заявив Андрій Юсов.

Окремо представник ГУР зазначив, що перші подібні графіті були помічені зі стратегічними бомбардувальниками, а тепер дійшла черга й до винищувачів МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал".

Андрій Юсов переконаний, що такі запобіжні заходи точно не допоможуть росіянам, але вони можуть спробувати намалювати демократію на Червоній площі.

"Українська робота Сил безпеки і оборони, зокрема зі знищення ворожих засобів і на аеродромах, буде продовжена", — підсумували в розвідці.

Нагадаємо, 20 жовтня повідомлялося, що експерт прокоментував появу МіГ-31 у Криму. За словами директора Defense Express Сергія Згурця, росіяни регулярно роблять одну й ту ж помилку, а завдання української сторони — скористатися моментом і знизити кількість носіїв ракет "Кинджал".