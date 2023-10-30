"Вагнерівці" повертаються на війну в Україні: вони стають підрозділом Росгвардії

Окупанти заявляють про навчання тривалістю в місяць після підписання контракту та будівництво нової бази на прифронтовій території.

Найманці ПВК "Вагнер" повернуться до зони бойових дій в Україні. "Вагнер" офіційно стає підрозділом Росгвардії, при цьому вся структура, порядок роботи, командири залишаються незмінними. Про це повідомляють у телеграм-каналі ПВК.

Зазначається, що іде виклик співробітників із резерву, а також набір нових. Контракт укладається з усіма категоріями найманців, зокрема, з іноземцями.

Окупанти заявляють про навчання тривалістю в місяць після підписання контракту та будівництво нової бази на прифронтовій території.

"Співробітники, які перейшли до структур МО та добровольчі загони у складі МО, назад не приймаються", — йдеться в публікації.

Очільник Чечні Рамзан Кадиров повідомив, що ексвагнерівці стануть бійцями підрозділу "Ахмат".

"Колишні бійці ПВК "Вагнер" переходять на службу до складу елітного спецназу "Ахмат". До речі, укладали контракти та переходили до нашого загону бійці ПВК і раніше. Але зараз йдеться про масове поповнення особового складу. Впевнений, що й інші колишні представники ПВК наслідуватимуть цей приклад і вступлять до лав спецназу "Ахмат". Зі свого боку, ми тільки раді цьому", — написав Кадиров.

Нагадаємо, що під час заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Кадиров розкритикував дії "вагнерівців", назвавши це "мерзенною зрадою".

Раніше повідомлялося, що раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російська армія виявилась не здатна взяти Авдіївку, тому керівник Міноборони Сергій Шойгу кинув у бій найманців із ПВК "Вагнер".