Росія вивела у Чорне та Азовське море шість кораблів, — ВМСУ (інфографіка)

Командування уточнює, що корабель-ракетоносій ЧФ РФ у Чорному морі наразі не споряджений "Калібрами". Проте, у Середземному морі загальний залп становить до 8 крилатих ракет.

Флот Російської Федерації вийшов на бойове чергування у Чорному, Азовському та Середземному морях. Зафіксували девʼять суден, серед них є ракетоносії. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Так, за даними ВМС, станом на 07:00 30 жовтня у Чорному морі знаходяться пʼять ворожих кораблів, серед яких 1 носій "Калібрів". Уточнили, що він наразі не споряджений крилатими ракетами.

Як зазначили українські військові моряки, в Азовському морі також помітили один корабель російських загарбників.

В Середземному морі, за даними ВМС, 3 ворожих кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;

У Чорне та Азовське море РФ вивела 6 кораблів

Також українські захисники зазначили, що за добу, на користь РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

в Азовське море – 7 суден, з них 0 рухалися з протоки Босфор;

у Чорне море — 13 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — додали до ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, 25 жовтня в Naval News повідомили, що Військово-морські сили США і Південної Кореї провели навчання Silent Shark із боротьби з підводними човнами (TASW) в акваторії острова Гуам.