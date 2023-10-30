Плацдарми ЗСУ на Дніпрі створюють "небезпечний прецедент": окупанти звільнили командувача, — ISW

За даними аналітиків, через недбалість екскомандувача угруповання "Дніпро" Олега Макаревича і відсутність командної ініціативи десант ЗСУ зміг повторно висадитися на лівому березі в Херсонській області. Керувати ЗС РФ буде командувач ВДВ РФ Михайло Теплинський.

Командувач російськими ВДВ Михайло Теплинський замінив Олега Макаревича на посаді командира угруповання "Дніпро" в Херсонській області. Відсторонення Макаревича свідчить про те, що Кремль або російське військово-політичне керівництво може бути досить занепокоєним і сумніватися в його здібностях відбити нещодавній масштабний наступ ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 29 жовтня.

Пов'язаний із Кремлем "військкор" повідомив, що невеликий український "плацдарм" у Кринках (селище на лівому березі), імовірно, став приводом для відсторонення Макаревича.

Інші російські джерела повідомили, що недбалість Макаревича і крайня відсутність командної ініціативи сприяли повторним висадкам українських десантів на лівобережжі Херсонської області.

За повідомленнями ще одного джерела, українські "плацдарми" на лівому березі створюють небезпечний прецедент, а російські війська під командуванням Макаревича не змогли адекватно протистояти такій загрозі.

Противники Макаревича могли переконати президента РФ Володимира Путіна в нездатності командувача керувати херсонським напрямком на тлі дедалі частіших наземних атак ЗСУ.

Низка російських "військкорів" колись звинувачували Макаревича в нездатності адекватно командувати й забезпечувати сили РФ для відповіді на українські рейди на лівобережжі Херсонської області.

Одне з російських джерел, пов'язане з ПВК "Вагнер", зазначило, що Макаревича відсторонили через те, що деякі представники розвідки повідомили російське "вище командування" (можливо, мався на увазі саме Путін), що Макаревич не здатний надати точні дані про становище у ввіреній йому зоні.

Ще один російський "військкор" заявив, що його колеги, які закликали до відсторонення Макаревича, мають радіти.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, ЗСУ перейшли залізницю під Бахмутом, а ЗС РФ планують штурм заводу в Авдіївці.

Також повідомлялося, що "вагнерівці" повертаються на війну в Україну в підрозділах Росгвардії.