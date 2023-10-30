На Україну очікує велика мобілізація: військовий аналітик назвав основні причини

Військовий Євген Дикий наголосив, бажання українців не воювати є цілком нормальним, гірше було б тоді, якщо всі хотіли йти на фронт.

Україні не вдасться уникнути великої мобілізації, насамперед це пов'язано із тим, що ті бійці, котрі воюють з перших днів війни, дуже втомлені та виснажені. Про це заявив військовий та екскомандир батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю для "ТСН".

Не хотіти йти на війну – це нормально

За словами колишнього командира, бажання українців не воювати є цілком нормальним, гірше було б тоді, якщо всі хотіли йти на фронт.

"Не хотіти йти на війну — це нормально. Не є нормою, коли людина радісно кричить — я хочу воювати. Але з цим небажанням потрібно щось зробити", — пояснив Дикий.

Однак, як наголосив військовий, уроки історії засвідчують, що якщо не воювати – наслідки будуть катастрофічними.

"УНР була дуже демократичною і вона не проводила мобілізацію і орієнтувалась на добровольців. І тоді людей вистачило, щоб відбити першу російську навалу, а далі – росіяни зібрались з силами, провели мобілізацію і оцю хвилю погнали сюди. І закінчилось все тим, що ті, хто не пішли, вмирали під час Голодомору, в ГУЛАГах", — каже Дикий.

Великій мобілізації бути: деталі

Окрім того, військовий розповів, що попри спроби влади якнайдовше зберегти на фронті найбільш мотивованих бійців, уникнути великої мобілізації не вийде.

За словами Дикого, бійці, котрі воюють з перших днів війни, дуже виснажені. Відтак, їм потрібно знайти заміну, щоб не погіршити ситуацію на фронті. Також підвищити бажання українців йти воювати здатні чіткі терміни служби та закон про демобілізацію.

"Я чудово розумію командирів, які не хочуть відпускати тих, хто воює від перших днів. Це були мотивовані і досвідчені люди. Але зараз вони зношені та втомлені", — каже військовий аналітик.

Він наголосив, що військові, які вже на фронті давно, не сподівалися, що війна триватиме так довго. Але якщо вони захочуть воювати і після демобілізації — за ними слід залишити таке право.

"Великої мобілізації, на мою думку, не уникнути. З боку держави має бути низка кроків, зокрема — демобілізувати тих, хто відвоював півтора року. Це не можна зробити за день", — заявив Дикий.

Екскомандир також вважає, що українським бійцям слід дозволити обирати, у якій саме військовій частині служити. Це пов'язано із тим, що через поганих командирів, воїни стають так званим "гарматним м'ясом".

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