"Маємо звикнути": міністр оборони ФРН Пісторіус заявив про підготовку до війни в Європі

За словами глави оборонного відомства Німеччини, німці повинні підготуватися до можливої загрози, але при цьому уряд зараз не може прискорити процес підготовки до ймовірного збройного конфлікту.

Жителі Німеччини повинні почати звикати до думки про можливу загрозу збройного конфлікту в Європі. Про це заявив міністр міністра оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає телеканал ZDF.

"Ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни", — заявив Пісторіус.

За словами глави оборонного відомства ФРН, конфлікти на Близькому Сході та воєнні дії Росії проти України мають викликати реакцію в німецькому суспільстві. Він наголосив на важливості того, щоб Німеччина була готова до самозахисту, включно як зі збройними силами (Бундесвер), так і цивільним населенням.

Водночас Німеччина, за його словами, вживатиме всіх необхідних заходів у рамках близькосхідного конфлікту з метою запобігання його подальшій ескалації.

Пісторіус відкинув звинувачення в тому, що федеральний уряд занадто повільно реагує на так званий переломний момент, стверджуючи: "Прискорити процес, як зараз, просто неможливо". Він підкреслив, що було створено спеціальний фонд для фінансування Бундесверу в розмірі 100 мільярдів євро, і відбулися зміни в його структурі.

Однак Пісторіус зазначив, що Бундесвер перебував "у занедбаному стані" протягом тривалого часу.

"Усі недоліки, які накопичилися за 30 років, на жаль, неможливо виправити всього за 19 місяців", — підкреслив міністр.

Проте Пісторіус запевнив, що до кінця цього десятиліття Німеччина перебуватиме в зовсім іншій ситуації.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що Німеччина готувала новий пакет допомоги Україні на 400 мільйонів євро, однак до нього не увійшли далекобійні ракети Taurus.

27 жовтня повідомлялося, що Україна отримала від Німеччини системи протиповітряної оборони, надводні дрони, безпілотники Vector і боєприпаси.