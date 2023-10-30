РФ вперше намагається залучити жінок для війни в Україні, — британська розвідка (фото)

У Росії жінкам запропонували бути снайперам та операторами безпілотних літальних апаратів під час війни в Україні. У соцмережах з'явилися рекламні оголошення із закликом приєднатися до батальйону "Борз", який входить до складу російської ПВК "Редут", розповіли в британській розвідці.

У Російській Федерації вперше намагаються залучити жінок до бойових дій на території України. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

"Російська приватна військова компанія (ПВК) спеціально вперше намагається залучити жінок на бойові ролі в Україні", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що в соціальних мережах з'явилися рекламні оголошення із закликом жінок-новобранців приєднатися до батальйону "Борз", який входить до складу російської ПВК "Редут". Жінкам запропонували працювати снайперами та операторами безпілотних літальних апаратів. У Міноборони Британії вважають, що ПВК "Редут" може спонсоруватися Головним управління розвідки РФ.

Натомість у березні 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Україні дислоковано 1100 жінок, тобто 0,3% ЗС РФ. Згідно з оголошенням "Редут", наразі жінки надають медичну підтримку та допомагають з харчуванням.

"Залишається незрозумілим, чи спробують офіційні російські сили оборони наслідувати їхній приклад і відкриють більше бойових ролей для жінок", — заявили в Міноборони Британії.

У розвідці додали, що під час повномасштабного вторгнення російські жінки рідко брали участь у бойових діях на передовій, проте під час Другої світової війни жінки були снайперами та входили до інших бойових підрозділів радянських військ.

Нагадаємо, 23 жовтня російські журналісти знайшли в соцмережах оголошення з вакансіями для росіянок. Їм запропонували взяти участь у війні в Україні на передовій. Зокрема, в оголошенні йдеться про укладання контракту на шість місяців з окладом від 220 тисяч рублів. Тоді як за поранення платять від 1 до 3 мільйонів, а за загибель — 5 мільйонів рублів.

Аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 25 жовтня повідомили, що Росія намагається розширити свою бойову міць без проведення загальної мобілізації. Протягом 2024 року планують сформувати армійський корпус, сім мотострілецьких дивізій, 19 бригад, 49 полків і одну флотилію.