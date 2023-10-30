Вже шостий за місяць: ЗСУ збили ворожий літак Су-25 під Авдіївкою

Крім літака на Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували понад пів тисячі окупантів, 5 танків і 23 безпілотники.

В районі Авдіївки російські окупанти втратили ще один літак. Ворожий штурмовик Су-25 успішно "приземлили" Сили оборони України. Про це 30 жовтня повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Знищено ще один російський Су-25. Вже шостий на Авдіївському напрямку з 10 жовтня цього року", — прокоментував командувач.

Він зазначив, що на Таврійському напрямку за минулу добу російські окупанти завдали 21 авіаудар, провели 36 бойових зіткнень та здійснили понад тисячу артобстрілів.

Сили оборони відбили наступ окупантів в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського та вивели з ладу 527 росіян.

"Знищено 49 одиниць військової техніки. Зокрема, 5 танків, 6 ББМ, 4 артсистеми, один літак, 23 БпЛА, 8 автомобілів. Знищено і 4 склади боєприпасів ворога. Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку", — зазначив Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, що в окупованому Криму був атакований зенітно-ракетний підрозділ ЗС РФ. Внаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення отримали 17 російських військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ з підрозділу "Самосуд" знищили танк "Прорив" ЗС РФ. Оператори дронів не дали йому навіть зробити пострілу.