Дим над бухтою: у Севастополі пролунала серія потужних вибухів (відео)

За даними місцевих Telegram-каналів, у Новофодерівці можливий "приліт" по території аеродрому, а в Севастополі здіймається стовп диму в районі Морвокзалу. Також голосно було в Саках.

У низці населених пунктів тимчасово окупованого Криму прогриміла серія вибухів. Про це в понеділок, 30 жовтня, повідомляє "Крим. Реалії" ("Радіо Свобода").

Вибухи пролунали в окупованих Севастополі, Саках та Євпаторії.

Севастополь

Як пише Telegram-канал "Кримський вітер", у Севастополі було зафіксовано щонайменше три вибухи. Очевидці повідомляють про стовп диму, який здіймається над Севастопольським морським заводом.

Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над містом російські військові нібито перехопили дві повітряні цілі.

Водночас жителі міста повідомили про дим у районі Південної бухти, а також з боку площі Нахімова, де розташований вхід до Морвокзалу.

Вибухи в Саках

У Саках також було чутно послідовні вибухи.

"У Саках чути вибухи, вже було 3–4, повідомляють наші підписники", — ідеться в повідомленні Telegram-каналу "Кримський вітер".

Вибухи в Новофедорівці

Згідно з інформацією, наданою тим самим Telegram-каналом, також, можливо, було зафіксовано "приліт" у районі аеродрому в Новофедорівці. Пізніше повідомлялося, що в той бік помчала пожежна машина.

Нагадаємо, 30 жовтня ЗС РФ атакували Одесу і передмістя із застосуванням протикорабельних ракет "Онікс". Унаслідок удару по судноремонтному заводу в Одеському районі постраждали двоє людей.

Нагадаємо також, 30 жовтня вибухи пролунали в окупованому Криму. У Севастополі заявили про атаку надводних дронів.