81% українців проти виборів під час війни, – опитування (інфографіка)

Згідно з опитуванням, абсолютна більшість українців вважають, що вибори в Україні необхідно проводити після завершення війни.

Більшість українців вважають, що зараз вибори не на часі та їх потрібно проводити після війни. Лише 16% опитаних українців заявили, що вибори повинні проводитися попри війну та у визначені Конституцією терміни. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

"Станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі. Вважають, що вибори вже мають проводитися попри війну – 16%", – йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням, мешканці усіх регіонів України проти проведення виборів зараз. Зокрема, на заході України проти виступили 84% опитаних, у центральних регіонах – 82%, на півдні – 79% та на сході України – 74%.

Найбільше опитаних вважають, що вибори потрібно проводити у визначені Конституцією терміни зі східних регіонів – 21%.

Також українців опитали щодо можливості запровадження голосування через інтернет. 65% опитаних зазначили, що негативно ставляться до дистанційного голосування та переживають за ризики фальсифікації голосів. Позитивно до такої ідеї віднеслося 29% опитаних.

Попри загальну думку стосовно проведення виборів після завершення війни, абсолютна більшість опитаних вважають, що в Україні повинна будуватися розвинена демократична система відповідно до норм Європейського союзу.

"Хоча українці вважають доцільним відкласти проведення виборів на період після війни, але при цьому 88% наполягають, що в Україні має будуватися розвинена демократична система відповідно до норм Європейського Союзу. За обмеження прав громадян на період відновлення після війни виступають 7% респондентів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опитування проводилося протягом 30 вересня – 13 жовтня. У ньому взяли участь 2007 осіб віком від 18 років, які мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше експерт у питаннях права Алан Райлі розповів, чому Україні не потрібні вибори у воєнний час. Зокрема, пріоритетами зараз мають бути ведення війни з максимальною енергією та підтримання національної єдності.

Також 24 жовтня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав складнощі для проведення виборів у 2024 році. За його словами, що демократичній країні потрібні вибори, однак у законодавстві є "певні неузгодженості" щодо цього.