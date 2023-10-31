ЗС РФ просунулися під Куп'янськом, а ЗСУ повертають позиції під Сватовим, — ISW (карта)

За даними аналітиків, у контратак ЗСУ можуть бути обмежені успіхи в районі Куп'янськ–Сватове–Кремінна. Можливо, вдалося повернути деякі позиції в районі Райгородки, що за 12 км від Сватового.

Напередодні, 30 жовтня, окупаційні війська продовжували наступальні дії в районі Куп'янська, Сватового, Кремінної — і домоглися певного просування, що підтверджується геолокованими кадрами. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 30 жовтня.

На опублікованих кадрах видно, що російські війська незначно просунулися в напрямку Торського (8 км від Кремінної).

Генштаб ЗСУ повідомив про безуспішні наземні атаки ЗС РФ на Куп'янському напрямку в районі Синьківки (7 км від Куп'янська), Іванівки (20 км) і Терн (15 км від Кремінної).

В українській прикордонно-десантній бригаді "Сталевий кордон" пояснили, що найактивніша частина Куп'янського фронту проходить у районі Синьківки та Іванівки, водночас для атак на Куп'янськ російські війська залучають групи по 10–30 осіб.

Карта боїв у районі Куп'янська

З боку росіян тривають спроби зайняти лівий берег річки Оскіл.

За твердженнями російських джерел, просування, зокрема підрозділів ПДВ, спостерігалося в напрямку Куп'янська і в районі Кремінної.

Аналітики також посилаються на голову Чечні Рамзана Кадирова, який опублікував кадри, на яких група чеченського спецпідрозділу "Амура" нібито завдає ударів по українських позиціях у Серебрянському лісництві, недалеко від Кремінної.

Джерела з РФ також повідомили, що 30 жовтня ЗСУ провели контратаки в напрямку Куп'янськ–Сватове–Кремінна, водночас домоглися обмежених успіхів. Ще один провоєнний російський блогер заявив, що Сили оборони України контратакували й повернули деякі позиції в районі Райгородки (12 км від Сватового).

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться про те, що супротивник перешкоджає поповненню резервів ЗСУ на Сіверському та Слобожанському напрямках. Військова присутність зберігається в прикордонних районах, ведеться активна диверсійна діяльність. Ущільнюються мінні поля вздовж кордону в Бєлгородській області.

"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" на Куп'янському напрямку ворог вів марні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де наші захисники відбили дві атаки противника", — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що аналітики ISW кілька днів поспіль зауважують просування Сил оборони в районі Бахмута.

Також повідомлялося, що, за даними ISW, російські війська почали використовувати нові розумні бомби з "лазерним і супутниковим наведенням".