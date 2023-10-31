"Тактична поразка": як відхід ЗСУ з Авдіївки може вплинути на Східний фронт (відео, мапа)

Російські окупанти намагаються наступати на Авдіївському напрямку. Майор запасу НГУ Олексій Гетьман пояснив, навіщо це ЗС РФ та що буде в разі відходу Сил оборони.

Мета наступу ЗС РФ на Авдіївку — більш політична, ніж тактична. Відхід Сил оборони з міста не вплинув би на подальший розвиток подій на фронті. Про це в ефірі "Еспресо" 31 жовтня заявив майор запасу Нацгвардії та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Аналітики вважають, що, навіть якщо ЗСУ доведеться вийти з Авдіївки, то суттєво це на перебіг подій на війні й навіть на Східний фронт не вплине", — зазначив він.

Експерт назвав Авдіївку "плацдармом для можливого наступу на Донецьк". Військовий пояснив, що з цього населеного пункту Сили оборони можуть контролювати тимчасово окупований Донецьк.

Авдіївка на карті бойових дій Фото: DeepStateMAP

"Ми не бомбили Донецьк, як росіяни кажуть, вісім років. Але і росіяни не могли там нічого побудувати суттєво військового, бо розуміли, що це під нашим вогневим контролем", — підкреслив Гетьман.

З його слів, відхід ЗСУ з Авдіївки суттєво нічого б не змінив. Експерт нагадав, як схожу репутацію російські окупанти забудовували для Бахмута. Він зауважив, що обіцянки ворога про великі успіхи не справдились.

"Це тактична поразка буде, тактичний відхід", — додав майор запасу.

Нагадаємо, Сили оборони відбили вже два російські штурми в районі Авдіївки. Один з захисників розповів журналістам, що ворогу вдається захопити трохи території, після чого він втрачає можливість йти далі.

Керівник Авдіївської міськадміністрації Віталій Барабаш описував ситуацію як складну. З його слів, нині Авдіївський терикон — це сіра зона.