"Батальйон розгромлений": у Чувашії розповіли подробиці про обстріл HIMARS, — соцмережі

Влада республіки намагається приховати масову загибель жителів регіону, пишуть у місцевих пабліках. Військком пригрозив відповідальністю за поширення "недостовірної інформації".

Чуваський 1-й батальйон 1251-го мотострілецького полку ЗС РФ, який загалом складався з мобілізованих окупантів, був розгромлений HIMARS під час підготовки до переїзду на інше місце дислокації. Внаслідок атаки підрозділ зазнав великих втрат — від 120 до 200 осіб. Про це пише телеграм-канал "Сердитая Чувашия".

Зазначається, що в обстріляному полку були мешканці Чувашії, а командує ним уродженець республіки Владислав Матузас.

"В автомобільній колоні були КАМАЗи та УАЗи. На цей момент підтвердженої інформації про втрати немає, але у волонтерських чатах називають числа до 120 осіб убитими та пораненими, 10 машин, що згоріли. Уточнюється також, що батальйон "Атал" майже повністю знищений", — йдеться в повідомленні.

Батальйон, який потрапив під удар, перебував на Запорізькому фронті і готувався до переїзду.

Влада Чувашії намагається приховати масову загибель жителів республіки. Військком регіону пригрозив відповідальністю за поширення недостовірної інформації. Глава регіону Олег Ніколаєв заявив, що "на фронті можливе все", але звинуватив у поширенні брехні українські телеграм-канали.

"Справді, на найскладніших ділянках наші хлопці виконують важливі завдання захисту Вітчизни. І можливі різні ситуації. При цьому такі інформаційні атаки спрямовані на розвиток панічних настроїв у суспільстві. Вороги хочуть підірвати наш спільний бойовий дух та спеціально поширюють неправдиву інформацію", — написав він.

Між тим жителі Чувашії не повірили словам влади і активно коментують пости про знищення чуваського батальйона.

Повідомляють про втрати до 120 осіб із приблизно 200 особового складу. Знищено 10 машин. Є дані щодо мобілізованих — 19 загиблих та 40 поранених, списки яких вже опубліковано.

Також жителі республіки зареєстрували петицію з вимогою оприлюднити офіційно списки загаблих 1-го батальйону з Чувашії.

Що відомо про знищений батальйон

Батальйон "Атал" займався зв'язком, входив до складу 1251-го мотострілецького полку і перебував в районі Ільченкового — на південь від Новопрокопівки. У батальйоні служили багато жителів Республіки Чувашія. Раніше сім'ї військовослужбовців батальйону і самі військові скаржилися, що їм не платять обіцяні 200 000 рублів на місяць.

Нагадаємо, що ЗСУ атакували місця скупчення окупантів та їхньої техніки на Арабатській Стрілці на Херсонщині. Після "прильотів" до Стрілкового виїхали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини.

Раніше повідомлялося, що у жовтні окупанти втратили в Україні рекордну кількість танків. Також було встановлено другий результат за кількістю знищеної артилерії окупантів.