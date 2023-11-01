Зміцнюють позиції: війська РФ нарощують свою лінію оборони в Україні, — Bild

За словами експерта, такі оборонні ділянки можуть становити проблему для Сил оборони України, які продовжують контрнаступальні операції.

Російські збройні сили продовжують зміцнювати свої позиції на тимчасово захоплених українських територіях. Вони також створюють оборонні споруди, відомі як "зуби дракона", уздовж передньої лінії. Про це повідомляється в репортажі військового оглядача Юліана Репке для Bild.

Згідно з його заявою, російські збройні сили зміцнюють свої позиції вздовж усієї лінії фронту в Україні.

Аналітик висловив думку, що ці оборонні споруди можуть створити проблеми для українських збройних сил, які ведуть контрнаступальні операції.

"Росіяни продовжують зміцнювати цю величезну лінію оборони. Ми бачимо, як багато цих "зубів дракона", їх неможливо порахувати", — сказав Репке у своєму репортажі.

Військовий оглядач наголосив, що такі бетонні конструкції стають перешкодою для військової техніки, включно з озброєнням, яке передали Україні з боку західних країн у рамках військової допомоги.

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