ЗМІ розповіли, навіщо РФ зброя Північної Кореї, якщо ВПК збільшили втричі

За даними журналістів, найімовірніше, північнокорейська зброя обходиться порівняно дешево. Але російська економіка поставлена на військові рейки, і РФ у цій війні надовго.

Поточний низький рівень безробіття у РФ багато в чому пояснюється тим, що виробництво зброї на численних збройових заводах країни йде в посиленому режимі. Кількість змін збільшено до максимуму. Про це пише Sky News.

Третина держвитрат наступного року у РФ піде на оборону — утричі більше довоєнного рівня, що безпрецедентно для пострадянської Росії.

Не всі кошти йдуть власне на зброю. У кошторисі витрат — солдатські контракти, виплати пораненим і родичам загиблих. На окуповані українські території РФ також витрачає частину коштів.

Нарощування військового виробництва призвело до зростання ВВП. І все це на тлі чинних західних санкцій, які запроваджувалися з тим, щоб послабити можливості для продовження війни.

Через санкції РФ змушена вдаватися до всіляких засобів, щоб знайти технологічні компоненти для своїх озброєнь.

Імпортозаміщення обходиться дорого, а колишні ключові імпортери, як-от Індія, вже не настільки зацікавлені в закупівлях зброї з РФ.

Але політика Кремля полягає в тому, щоб отримати все, що можливо. Ймовірно, північнокорейська зброя, закупівлі якої в Кремлі заперечують, обходиться порівняно дешево.

Водночас російська економіка поставлена на військові рейки, бюджетні видатки орієнтовані на оборонний комплекс. Тобто Росія в цій війні надовго, роблять висновок журналісти.

Нагадаємо, що в новій російській ракеті 40Н6 для комплексу С-400 знайшли іноземну плату. Дальність нової ракети становить до 400 км.

Також повідомлялося, що НАЗК України внесло швейцарську компанію Nestle до списку спонсорів війни.