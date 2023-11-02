Тривають масовані "м'ясні штурми": у Нацгвардії розповіли про обстановку в Авдіївці

За словами полковника Миколи Уршаловича, росіяни зазнають величезних втрат в особовому складі та техніці на всіх напрямках.

У районі Авдіївки на Донеччині тривають активні спроби російських збройних сил проводити наступальні дії, при цьому не зменшуючи своїх зусиль із блокування міста. Про це повідомляє виконувач обов'язків директора департаменту планування застосування головного управління Нацгвардії України полковник Микола Уршалович під час брифінгу в Military Media Center.

Згідно з його інформацією, на північному напрямку тривають артилерійські атаки з боку противника з метою знищення оборонних позицій наших військ. Воїни з 4-ї гвардійської бригади оперативного призначення успішно утримують визначені позиції та завдають ударів по ворогу, використовуючи всі доступні засоби.

"Протягом тижня екіпажами безпілотних авіаційних комплексів роти розвідки бригади виявлено: полігон противника, 5 танків, 10 бойових броньованих машин, більше ніж 30 вантажівок, більше ніж 10 артилерійських систем різних типів", — повідомив Уршалович.

Згідно з інформацією, наданою полковником, більшість виявлених об'єктів були успішно знищені силами Сил оборони за допомогою вогневих засобів. Наприклад, під час розвідувальної місії безпілотного авіаційного комплексу "Лелека-100" було виявлено ворожий 203-мм міномет 2С4 "Тюльпан", який було успішно уражено з використанням M142 HIMARS.

На Авдіївському напрямку, за словами Уршаловича, росіяни продовжують масовані "м'ясні штурми", зазнають величезних втрат в особовому складі та техніці. Підрозділи спеціального призначення НГУ "Омега" в околицях Авдіївки фахово виконують розвідувальні, ударно-штурмові, снайперські та контрснайперські заходи, цілодобово завдаючи шкоди окупантам.

"На Мелітопольському напрямку в районі селища Вербове аеророзвідники бригади "Червона калина" виявили взводний опорний пункт, дві спостережні позиції, командно-спостережний пункт противника, уражені артилерійським вогнем та ударними безпілотними системами", — додав полковник.

Раніше український військовий експерт Петро Черник висловив думку щодо ситуації в Авдіївці. За його словами, цей населений пункт необхідний противнику для реалізації надважливого стратегічного завдання в політичному контексті, оскільки окупанти хочуть виконати програму "мінімум" і вийти на кордони Луганської та Донецької областей.