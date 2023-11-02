"Потрібно миритися": Арестович виступив за переговори з Росією через "безвихідь" (відео)

Ексрадник ОП переконаний, що Україна має шукати "тверезе" рішення щодо завершення війни. З його слів, йдеться про "виживання".

Колишній позаштатний радник Офісу президента та блогер Олексій Арестович пояснив свою заяву про відмову від відвоювання окупованих територій. З його слів, землі можна буде повернути політичним шляхом, коли "не буде" президента РФ Володимира Путіна. Деталі відомі з випуску "Ходорковский LIVE" від 2 листопада.

"Потрібно шукати альтернативне рішення", — підкреслив Арестович.

На його думку, схожа ідея є основою політики США. Ексрадник переконаний, що американцям потрібно, щоб "путінська Росія не пішла повністю під Китай".

"Росія не повинна перемогти, але і ми не повинні програти. Це означає приблизний паритет на фронті, який зараз встановлюється", — пояснив Арестович.

Він переконаний, що ніяких підстав окрім "науково-фантастичних" для зміни цієї ситуації немає. Блогер заявив, що потрібне "тверезе рішення", яке означатиме перетягнення РФ на сторону Заходу чи нейтральну. Цьому, з його слів, точно не відповідає повний розгром країни-агресорки, який "підштовхне її в обійми Китаю".

Ексрадник підкреслив, що йдеться не про питання "симпатії", а про "виживання". Він зазначив, що обидві армії зазнають великих втрат, і це створює "фактично безвихідь у війні". Як він пояснив, нині Росія не може захопити великі території, а Україна — відбити.

"Я думаю, що нам потрібно миритися. Виходити на переговори, але ці переговори мають бути чесними та паритетними", — додав Арестович.

Також він розповів, що нині перебуває за кордоном, але до виборів планує повернутись в Україну.

Коментар Олексія Арестовича (про завершення війни — з 1:23)

Нагадаємо, 1 листопада блогер Олексій Арестович опублікував свою "передвиборчу програму". Один з пунктів стосувався відмови від відвоювання тимчасово окупованих територій, якщо Україну візьмуть у НАТО.

На заяви Арестовича відреагував радник глави Офісу президента Дмитро Литвин. Він закликав українців забути про висловлювання "однієї медійної знаменитості" та не згадувати її прізвище у голос.