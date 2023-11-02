США запровадили масштабний пакет санкцій проти постачальників військових технологій у РФ: хто у списку

Міністр фінансів Джанет Л. Єллен заявила, що глобальна санкційна коаліція перекрила РФ доступ до ключових ресурсів для її ВПК і підірвала здатність Кремля вести неспровоковану війну проти України.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних і юридичних осіб, які допомагають Росії постачати технології для військового виробництва. Про це повідомляють на сайті відомства.

"Сьогоднішні санкції зосереджені на фізичних та юридичних особах, які сприяють війні Росії проти України, надаючи Росії такі необхідні технології та обладнання з третіх країн. Крім того, ці дії націлені на внутрішню промислову базу Росії, яка прагне заново винайти себе як зберігача російської військової машини", — йдеться в повідомленні Мінфіну США.

У міністерстві зазначили, що Російська Федерація залежить від готовності фізичних і юридичних осіб із третіх країн поповнити запаси своєї армії і продовжувати війну проти України.

"Наша глобальна санкційна коаліція перекрила Росії доступ до ключових ресурсів для її військово-промислового комплексу і підірвала здатність Кремля вести неспровоковану війну. Сьогоднішні дії демонструють нашу подальшу рішучість продовжувати руйнувати кожну ланку російського військового ланцюжка поставок і націлюватися на зовнішніх гравців, які будуть прагнути підтримати військові зусилля Росії", — заявила міністр фінансів Джанет Л. Єллен.

Крім фізичних осіб запроваджено обмеження проти компаній із багатьох країн: Туреччини, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів, через які Росія імпортувала технології, обладнання та інші засоби, необхідні для підтримки та обслуговування свого військово-промислового комплексу.

Зазначається, що під санкції потрапило ТОВ "Фрегат" (Fregat) — один із найбільших постачальників електронних компонентів і обладнання в Росії. Серед ключових клієнтів і партнерів "Фрегата" — кілька внесених до списку організацій, зокрема російські оборонні підприємства, що входять до списку США, — концерн "Калашников", державна корпорація "Ростех" і акціонерне товариство "Концерн аерокосмічної оборони "Алмаз Антей".

Також OFAC запровадило санкції проти семи російських банків, керівника одного з цих банків і одного російського підприємства фінансової інфраструктури:

публічне акціонерне товариство "Санкт-Петербурзька біржа";

комерційний банк "Абсолют Банк" ПАТ;

товариство з обмеженою відповідальністю "Блан Банк";

товариство з обмеженою відповідальністю "Хоум Кредит & Фінанс Банк";

акціонерне товариство "Пошта Банк";

публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк "Російський Регіональний Банк";

акціонерне товариство "Російський банк розвитку регіонів";

акціонерне товариство "Банк Русский Стандарт".

"Унаслідок сьогоднішніх дій усе майно та інтереси у власності вищевказаних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні чи під контролем громадян США, заблоковано. Крім того, блокуються також будь-які організації, 50 або більше відсотків яких прямо або опосередковано належать одному або декільком заблокованим особам", — повідомили в міністерстві фінансів США.

Нагадаємо, 24 жовтня в Кремлі заявили, що готові жити під санкціями ще 10 років. За словами експертів, санкції проти РФ підкреслюють надзвичайну єдність між США та їхніми союзниками перед обличчям держави-агресора. Однак спікер Кремля Пєсков стверджує, що в Москві нічого не бояться.