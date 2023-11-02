"До останнього обороняли": Буданов на початку вторгнення ледь не отримав поранення на Донбасі

За словами командира штурмової групи "Саїда", трагедія ледь не трапилася під час оборони Сєвєродонецька, куди прибув очільник ГУР. Від артилерійського обстрілу ЗС РФ його врятувала бронемашина.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов навесні 2022 року приїжджав на Донбас, де ледь не дістав серйозне поранення. Це вже не перший випадок, коли він ризикує життям. Про це розповів командир штурмової групи підрозділу "Шаманбат" із позивним "Саїд" в інтерв'ю NV.

Час від часу очільник ГУР відвідував передову, щоб підтримати бійців, однак у перші місяці повномасштабного вторгнення він вирушив в одну з найгарячіших точок.

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За словами "Саїда", який був поруч під час завдання, в один із днів його підрозділ вирушив у контратаку, яка вважалася успішною, але в результаті бійці були змушені відступити.

"У нас упав фланг повністю. Але все одно стояли. Поки росіяни мости, які пов'язували місто з "великою землею", не підбили. Потім був уже наказ про відхід. До останнього ми обороняли Сєвєродонецьк", — розповів "Саїд".

Місто Сєвєродонецьк у Луганській області було тимчасовою обласною столицею, адже сам Луганськ з 2014 року окупований росіянами. Відповідно, цей населений пункт після початку повномасштабного вторгнення став для противника головною ціллю, і голова ГУР не міг стояти осторонь, коли це відбувалося.

Він прибув до міста, щоб підтримати своїх побратимів. Це вже не вперше він ухвалював такі ризиковані рішення. В одному з інтерв'ю Кирило Буданов наголошував, що інколи присутність необхідна, адже люди мають властивість боятися.

"Іноді знаходжу варіанти, як підбадьорити бійців. Якщо це дало позитивний результат, значить це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає, значить були помилки", — розповідав глава ГУР.

Поїздки Буданова на Донбас: крок від поранення

"Саїд" згадує, що ризикував глава ГУР часто. Під час оборони Сєвєродонецька група бійців на чолі з Кирилом Будановим потрапила під артилерійський обстріл. Тоді обійшлося без наслідків завдяки бронемашині, яка й прикрила розвідника в епіцентрі бойових дій.

Нагадаємо, 16 жовтня боєць розповів, у яких спецопераціях ГУР бере участь особисто Буданов. За словами командира спецпідрозділу "Артан" Олександра "Лютого", під час одного із завдань Кирило Буданов зміг переконати 19 росіян здатися в полон лише за допомогою особистої розмови і переговорів по рації.