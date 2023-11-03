Обстріли міст 3 листопада: які наслідки атаки БПЛА росіян на Україну (фото)

У п'ятницю, 3 листопада, російські війська завдали ударів по цивільних об'єктах у різних містах України, застосовуючи дрони типу Shahed, які здатні швидко змінювати напрямок руху.

Росія вночі 3 листопада атакувала українські міста застосовуючи дрони Shahed та іншу зброю. Зазнали ударів Херсон, Харків, Кропивницький, а в інших областях була оголошена повітряна тривога. Фокус зібрав все, що відомо на цей час.

Обстріл Херсона

Роман Мрочко, керівник Херсонської міської військової адміністрації, повідомив у Telegram подробиці нічної атаки російських загарбників. Він зазначив, що цієї ночі армія РФ тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсонську міську територіальну громаду.

На території Корабельного району міста внаслідок влучань ворожих снарядів виникла пожежа, зайнялося нежитлове приміщення. Для ліквідації вогню були залучені восьмеро рятувальників та дві машини.

Удар по Харкову "шахедами"

У п'ятницю, 3 листопада, російські війська завдали ударів по Харкову близько 10 дронами типу Shahed. Внаслідок атаки в Основ'янському та Шевченківському районах Харкова було пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад та автомобілі.

Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, повідомив, що станом на 03:15 інформація про загиблих або поранених не надходила. Частково зруйновано двоповерхову будівлю поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій. Зі слів Чубенка, на місці події працюють рятувальники, які й розбирають завали.

Вибухи у Кропивницькому

Вночі 2 листопада, за інформацією Telegram-каналу Monitor, в Кропивницькому пролунали вибухи. До цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування противником ударних БПЛА типу Shahed, а у місті та області була оголошена повітряна тривога.

Атака на Львівщину

Неспокійно вночі 3 листопада була на Львівщині, оскільки російські війська запустили безпілотники. Максим Козицький, керівник Львівської обласної військової адміністрації, повідомив у Telegram о першій ночі щодо ймовірності загрози ударів безпілотниками.

Він попередив стосовно ймовірної атаки на Стрий, Моршин та Яворів. Посадовець наголосив, що безпілотники здатні швидко змінювати напрямок руху, тому закликав усіх мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу. Деталі він пообіцяв оголосити згодом.

Нагадаємо, 2 листопада в РНБО спрогнозували блекаути в Україні. Зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, влада і підприємства України докладають усіх можливих зусиль, щоб захистити жителів від масштабних відключень світла.