Нічний обстріл Харкова дронам Shahed: за допомогою звернулося 8 людей (фото, відео)

За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, в результаті російської атаки на Харків, частково зруйновано заклад освіти, пошкоджено недіючий швейний цех та житловий будинок.

У п'ятницю вночі, 3 листопада, Збройні сили російської Федерації завдали 4 удари дронами типу Shahed по Харкову. Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, пошкоджено 2 гаражі, 4 легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти.

Окрім того, пошкодження зазнала будівля СТО, недіючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі.

Голова Харківської ОДА зазначив, що до медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей.

"Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав", — йдеться у повідомленні.

За словами прессекретаря Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, обстрілів зазнали Основ'янський та Шевченківський райони Харкова.

"Палали гаражі та авто. Частково зруйновано двоповерхову будівлю поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій", — розповів Чубенко.

Обстріли Харківського району: деталі

Також вночі, близько 23:45, за словами Синєгубова, окупанти обстріляли село Коротич Харківського району.

"Пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі", — зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, Росія вночі 3 листопада атакувала українські міста застосовуючи дрони Shahed та іншу зброю. Зазнали ударів Херсон, Харків, Кропивницький, а в інших областях була оголошена повітряна тривога.

Раніше, 2 листопада в РНБО спрогнозували блекаути в Україні. Зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, влада і підприємства України докладають усіх можливих зусиль, щоб захистити жителів від масштабних відключень світла.

Також, 31 жовтня, ЗМІ вказали на те, що Російська армія знову починає обстрілювати електростанції та об'єкти критичної інфраструктури. За даними журналістів, зараз у військ РФ є сотні ракет і дронів.