Нічна атака Shahed: на Львівщині є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури

За словами начальника Львівської ОВА Максима Козицького, на захід України цієї ночі росіяни спрямували 16 ворожих ударних дронів.

Внаслідок російських атак дронами типу Shahed було 5 влучень в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Цієї ночі ПвК "Захід", яке боронить і небо над Львівщиною, вдалося знищити 11 ворожих безпілотників", — заявив голова ОВА.

Загалом, за словами Козицького, на захід України окупанти спрямували 16 ворожих ударних дронів.

"На жаль, є 5 влучань в обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області", — йдеться у повідомленні.

Козицький зазначив, що обійшлося без жертв та постраждалих. Сталася пожежа, однак рятувальники оперативно її ліквідували.

Обстріли України 3 листопада: деталі

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 листопада, російські війська завдали ударів по цивільних об'єктах у різних містах України, застосовуючи дрони типу Shahed, які здатні швидко змінювати напрямок руху.

Зазнали ударів Херсон, Харків, Кропивницький, а в інших областях була оголошена повітряна тривога.

В результаті російської атаки на Харків, частково зруйновано заклад освіти, пошкоджено недіючий швейний цех та житловий будинок. Обійшлось без поранених.

У Херсоні на території Корабельного району внаслідок влучань ворожих снарядів виникла пожежа, зайнялося нежитлове приміщення. В Кропивницькому також пролунали вибухи, до цього Повітряні сили попереджали про загрозу застосування противником ударних БПЛА типу Shahed.

Нагадаємо, 2 листопада в РНБО спрогнозували блекаути в Україні. Зі слів секретаря РНБО Олексія Данілова, влада і підприємства України докладають усіх можливих зусиль, щоб захистити жителів від масштабних відключень світла.