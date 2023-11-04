По 272 долари за голову: в Росії командири продають мобілізованих у ПВК, — ISW

Коштом "вигідних угод" з командуванням ворожої армії поповнюються лави угрупування "Редут". Тим, кого ще не встигли мобілізувати, пропонують службу в "елітному полку" за мільйон рублів на місяць.

Російські командири продають своїх підлеглих приватним військовим компаніям (ПВК). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 3 листопада.

Мати одного з мобілізованих бійців розповіла, що за угоду був відповідальний російський полковник Кожанов. Ціна одного солдата становить 25 тисяч рублів, тобто 272 долари. Продані військовослужбовці тепер служать в окремій диверсійно-штурмовій бригаді "Ветерани" у складі ПВК "Редут".

Раніше, у травні, родичі російських військових вже скаржились на те, що командування передає цілі підрозділи бригаді "Ветерани".

Заробити в Росії можуть і досі не мобілізовані громадяни. Провоєнні блогери почали рекламувати набір в "елітний полк" у Московській області. Призовникам обіцяють зарплатню у мільйон рублів, тобто приблизно 10,9 тисячі доларів. Повідомлялось, що набір триватиме до 25 листопада.

Водночас родичі мобілізованих росіян продовжують вимагати у Кремля ротації. Дружини й матері солдатів попросили президента Володимира Путіна, щоб їхніх рідних після року на фронті відправили у тил.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони Великої Британії проінформували, що РФ намагається залучити до війни в Україні жінок. Росіянок-новобранців закликають приєднуватись до батальйону "Борз", який також входить до складу ПВК "Редут".

Представник ГУР Андрій Юсов пояснив, що в Росії проводять приховану мобілізацію населення. З його слів, відкрито призов не проводять через страх бунту.