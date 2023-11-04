Пентагон таємно передав Україні "протимінного павука" Assault Breacher, — Forbes (фото)

Бронемашина Assault Breacher здатна швидко розміновувати навіть найщільнішу оборону ворога. Її вартість близько 4 мільйонів доларів.

Сполучені Штати Америки, ймовірно, таємно передали Україні принаймні один екземпляр найпотужнішої американської броньованої машини розмінування Assault Breacher. Про це повідомляє Forbes.

"США непомітно передали Україні принаймні одну – а можливо, і кілька – своїх найпотужніших броньованих БМП", — йдеться у повідомленні.

Assault Breacher помітили на фотографіях Зеленського

Журналісти помітили техніку на фотографіях з заходу за участю Володимира Зеленського з нагоди 3 листопада, коли Україна відзначала День ракетних, артилерійських та інженерних військ.

США передали Україні "протимінного павука" Assault Breacher США передали Україні "протимінного павука" Assault Breacher

На світлинах можна побачити, що до набору інженерно-бойової техніки входить Assault Breacher американського виробництва. Ця машина здатна швидко розміновувати навіть найщільнішу оборону ворога.

Вартість американської броньованої машини розмінування – 4 млн доларів

На одному зі знімків видно 55-тонну американську бронемашину вартістю $4 млн. Екіпаж штурмового бронетранспортера може відкопувати і безпечно підривати закладені міни, засипати окопи і споруджувати протитанкові вали, а потім позначати крихітними прапорцями безпечну смугу для танків і бойових машин, які проїжджатимуть через пролом на великій швидкості.

За словами старшого капрала Джонатана Мюррей, механіка штурмової морської піхоти, машина може розмінувати поле в 10 разів швидше, ніж інженери, які роблять це вручну.

США передали Україні "протимінного павука" Assault Breacher США передали Україні "протимінного павука" Assault Breacher

Assault Breacher: що відомо

Штурмові машини розмінування ABV знаходяться на озброєнні США з 2010 року.

Загалом побудовано щонайменше 39 таких машин. Базою для Assault Breacher Vehicle став американський танк М1 Abrams.

"Командири на місцях кажуть, що Assault Breacher забезпечує кращий захист, ніж обладнання, яке вони зараз використовують або використовували, воно зменшує кількість транспортних засобів у точці прориву", — сказав Рендалл Флек, директор британської фірми Pearson, яка виробляє Assault Breacher.

США передали Україні "протимінного павука" Assault Breacher

Крім танкової броні ABV отримала комплекс динамічного захисту та встановлений спереду плуг — мінний відвал шириною 4,6 метра з металевими "лижами". Замість танкової вежі встановлено спеціальну вежу з двома системами лінійних підривних зарядів.

Екіпаж саперного танка – дві людини. Оборонним озброєнням є лише 12,7 мм кулемет. При цьому загальна довжина бойової машини досягла 12 метрів, а вага зросла практично до 72 тонн.

Нагадаємо, 26 червня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що бійцям Збройних сил України за державною програмою "Армії дронів" передали на фронт 206 безпілотних літальних апаратів Heavy Shot.