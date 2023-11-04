Позивний "Кедр": ЗСУ ліквідували командира козачого батальйону "Терек"

Справжнє ім'я "Кедра" — Володимир Попов. Деякі джерела повідомляють, що він був полковником поліції у відставці.

ЗСУ ліквідували високопоставленого російського військового. Повідомляють, що було знищено командира російського козачого батальйону "Терек" із позивним "Кедр". Першими про смерть "Кедра" повідомив російський Telegram-канал "Тринадцатый".

Деталі про обставини знищення "Кедра" не повідомляються. Пізніше стало відомо, що справжнє ім'я "Кедра" — Володимир Попов. Він полковник поліції у відставці, 1954 року народження.

Російські джерела повідомляють, що "Кедр" має безліч орденів і відзнак.

Що відомо про Володимира Попова з позивним "Кедр"

"Учора загинув "Кедр", командир батальйону "Терек", отаман Святокрестовського районного товариства Ставропольського краю, кавалер двох Орденів Мужності, а також володар інших державних нагород, учасник війни в Афганістані, Чечні та СВО", — повідомляють російські ЗМІ, публікуючи фото Попова.

Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що наприкінці літа 2023 року батальйон "Терек" перебував на Соледарському напрямку.

Цю інформацію підтверджує і російське видання "РИА новости".

Що відомо про батальйон "Терек"

Повідомляється, що козачий батальйон "Терек" був створений 21 липня 2022 року. Його основу склали козаки-добровольці Терського козачого війська. З ініціативою створення батальйону виступив повноважний представник президента Російської Федерації в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка.

Отаман війська Віталій Кузнєцов, якого цитує видання, розповідав, що "бійці батальйону пройшли шлях від Вугледара до Херсона, а сьогодні козаки виконують бойові завдання на соледарському напрямку".

Також Кузнєцов зазначав, що батальйон формується з добровольців і нарікав, що "кількість охочих поповнити лави бійців з плином часу зменшується".

Повідомляють, що за рік через батальйон "Терек" пройшло 1250 козаків-добровольців, 46 бійців батальйону було нагороджено державними нагородами, ще 50 бійців представлено до державних нагород, 135 козаків батальйону нагороджено відомчими нагородами Міноборони РФ.

Батальйон "Терек" став бригадоутворюючим, за словами його отамана. Зазначалося, що в бригаді вже чотири батальйони — "Терек", "Скіф", "Сибір" і "Єнісей".

Раніше в РФ у Єкатеринбурзі було вбито російського військового, який приїхав на кілька днів із війни в Україні. Убивство скоїв інший військовослужбовець ЗС РФ, який мав їхати на війну в Україну.