Готував удари по об'єктах "Укрзалізниці": СБУ затримала агента РФ (фото)

За даними слідства, фігурант мав передати своєму "куратору" з ФСБ точні координати і фото українських об'єктів із прив'язкою до місцевості та текстовими роз'ясненнями через анонімну поштову скриньку.

Служба безпеки України викрила жителя Вінницької області, який займався підготовкою серії повітряних атак Росії на об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ затримала російського агента

Для виконання ворожого завдання він розвідував локації вузлових залізничних станцій, які, можливо, використовували для перевезення важкого озброєння та боєприпасів ЗСУ в напрямку передової.

Також фігурант намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан.

Отримані розвіддані він мав передати своєму "куратору" з ФСБ через анонімну поштову скриньку. Звіт передбачав точні координати та фото українських об'єктів із прив'язкою до місцевості та текстовими роз'ясненнями.

За інформацією фігуранта, окупанти планували удари по критичній інфраструктурі регіону з використанням ракетного озброєння і дронів-камікадзе.

У разі успіху ворожої операції російська спецслужба "гарантувала" своєму агенту грошову винагороду в розмірі 100 тис. рублів. Кошти мали надійти на його банківську карту.

Крім того, після виконаного завдання зловмисник сподівався на те, що ФСБ "евакуює" його на територію Росії.

Утім, співробітники СБУ завадили реалізації планів агресора і затримали його поплічника на етапі збору розвідданих для передачі їх окупантам.

За даними слідства, затримано 57-річного жителя Хмельницького району, якого російська спецслужба дистанційно завербувала в травні цього року.

У поле зору ФСБ він потрапив через поширення на сторінці в "Однокласниках" своїх прокремлівських поглядів.

Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для листування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

СБУ затримала російського агента СБУ затримала російського агента

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині затримали власницю салону краси, яка випитувала у клієнтів інформацію про переміщення та базування ЗСУ. Зібрану інформацію вона передавала ФСБ.

Також 30 жовтня в Запоріжжі викрили російського агента, який встановив на дорогах вебкамери і шпигував за переміщенням українських військових. За таку інформацію чоловік отримав від російської спецслужби 30 тис. грн.