"Східноукраїнський гектар": росіянам хочуть видавати землю за участь у війні, — Держдума

Лідер партії "Родина" Олексій Журавльов заявив, що Росія збільшилася на понад 100 млн га, і цю землю "після перемоги РФ доведеться комусь обробляти".

Депутати Державної думи Російської Федерації готують законопроект, що передбачає виділення росіянам "східноукраїнського гектара" на анексованих Росією територіях України. Про це "Коммерсанту" розповів ініціатор проекту, лідер партії "Родина" Олексій Журавльов.

За словами депутата, учасники війни могли б претендувати на отримання земельних ділянок на тимчасово окупованих територіях у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях у пріоритетному порядку.

Журавльов запропонував запустити нову програму за аналогією з раніше введеними "далекосхідним" та "арктичним" гектарами.

"Між іншим, вже зараз Росія збільшилася на понад 100 млн га, і цю землю після нашої перемоги доведеться комусь обробляти. На Далекому Сході та в Арктиці на гектар може претендувати кожен мешканець країни, а от у "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях пропоную розподіляти території між тими, хто безпосередньо брав участь у їхньому звільненні" — вважає парламентар.

Ініціатива Журавльова перебуває на стадії розробки і наразі не затверджена.

Відомо, що у червні цього року президент Російської Федерації Володимир Путін рекомендував владі регіонів безкоштовно видавати земельні ділянки учасникам війни в Україні, які мають нагороди.

Це стосується військових, добровольців і службовців Росгвардії, "удостоєних" звання "Героя Росії" або нагороджених орденами за заслуги під час загарбницької війни в Україні. Вона також поширюватиметься на сім'ї членів ЗС РФ та родичів загиблих.

Нагадаємо, раніше Держдума ухвалила в третьому читанні поправки до закону № 1231732-7, який дозволяє владі РФ вилучати закордонний паспорт у громадян в разі проходження військової служби.