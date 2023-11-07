Помер неподалік власного дому: в Івано-Франківську розслідують смерть 27-річного військового

Хлопець перебував на війні від початку повномасштабного вторгнення і воював на найгарячиших напрямках. Він приїхав зі служби до рідного міста 1 листопада, а вже 2-го його не стало.

У Івано-Франківську після побиття на вулиці неподалік від власного дому знайшли тіло 27-річного військового Андрія Войцеховського. Хлопець приїхав з передової до рідного міста у відпустку. Про це пише "Галицький кореспондент".

Зазначається, що хлопець перебував на війні від початку повномасштабного вторгнення і воював на найгарячиших напрямках. Він приїхав зі служби до Франківська в середу, 1 листопада, а вже в четвер його не стало.

Того дня Андрій пішов до товариша допомагати робити ремонт, але додому він так і не повернувся. Пізно ввечері до нього додому прийшли правоохоронці і повідомили батькам, що їхній син загинув, і його необхідно упізнати.

Андрій Войцеховський

Мама хлопця говорить, що він був дуже побитий.

"Далі справу закрили, судмедесперт встановив, що помер він від "серцевої недостатності". Поховали Андрія як цивільного, не на Алеї Слави, без почестей і без військових капеланів", — пише видання.

Зазначається, що Андрій був єдиною дитиною у батьків.

"Жодної допомоги сімʼї, жодної підтримки, жодної згадки про його смерть у місцевих ЗМІ. Цього наче ніколи і не було. Людина, яка стала на наш захист, півтора року боролась з окупантами на сході, наче зникла протягом доби. Дуже прошу вас помолитись за Андрія і поширити історію його смерті", – розповідають друзі родини.

У закладі, де раніше навчався Андрій, висловили співчуття його родині.

Що кажуть рідні бійця

Як пише брат Андрія Войцеховського Мирослав Тицький в соцмережі, версій розслідування смерті дві — вбивство, або ж зупинка серця.

"Ми з батьками Андрія, будемо стежити за розслідуванням, щоб правда була дійсно відома. Батьки Андрія на даному етапі не потребують сторонньої допомоги, а якщо вона буде потрібна, то чи вони чи я будемо звертатись до людей особисто. А вже у крайньому випадку через соцмережі", — проінформував він.

Нагадаємо, що на Одещині помер військовий, якого жорстоко побили інші військовослужбовці. Внаслідок побиття у чоловіка були зламані шийні хребці та стався набряк мозку. Весь цей час він перебував на апараті ШВЛ.