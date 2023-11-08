Ракетні обстріли України: експерт пояснив, яку тактику взимку застосують ЗС РФ (відео)

На думку аналітика Олексія Гетьмана, противник буде підсилювати ракетні атаки використанням різних типів БПЛА та створюватиме хибні цілі, щоб перевантажувати нашу ППО.

Збройні сили Російської Федерації зробили висновки з минулорічної тактики ракетних обстрілів міст України. Противник цієї зими може змінити свою тактику завдання ударів по території нашої держави. Про це військовий аналітик, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів 7 листопада в ефірі телемарафону "Єдині новини".

На думку експерта, масовані атаки України, якщо вони дійсно відновляться, матимуть на меті не стільки повністю зупинити роботу енергосистеми, як вплинути на психологічний стан українського суспільства.

Він вважає, що, ймовірно, ЗС РФ не будуть розпорошуватись ракетами по всій території Україні, а виберуть одну чи дві цілі і туди спробують спрямувати велику кількість ракет одночасно. Противник буде проводити ракетні атаки з використанням різних типів безпілотних летальних апаратів та створюватиме хибні цілі, щоб перевантажувати нашу ППО.

"В них велика кількість, щонайменше 575 ракет Х-55. Ці ракети можуть застосовуватись навіть без бойової частини, які хибні цілі", — повідомив Олексій Гетьман.

Він вважає, що взимку, швидше за все, Росія буде більше атакувати об’єкти півдня та центральної частини України. Для цих атак ворог застосовуватиме "суміш" різного типу далекобійних ракет та дронів. Також росіяни можуть спробувати атакувати захід України — по різних військових об’єктах. Намагатимуться атакувати Київ, але обстрілів буде менше, бо вони бачать, що столиця добре захищена і сенсу нема втрачати ракети.

"Враховуючи ті засоби нашої ППО, які нам постачають, гібридну ППО, перероблену з радянських зенітно-ракетних комплексів, сучасні ракети та досвід наших бойових розрахунків, переконує особисто мене, що якась шкода, яка звісно буде завдана, вона буде меншою ніж рік тому", — зазначив військовий експерт.

Дивитись: 7:59

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що Росія збільшила виробництво крилатих ракет і дронів, тому часу на переконання Заходу передати далекобійні ракети все менше. Київ сподівається отримати більше систем ППО, щоб прикрити енергооб'єкти.