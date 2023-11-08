Нападають навіть із мечетей: офіцер ЦАХАЛ розповів про бої з бойовиками в Секторі Гази

Військовослужбовці ізраїльської армії роблять усе можливе, щоб скоротити кількість жертв серед цивільного населення. Військові попереджають про атаки та закликають людей покинути небезпечні райони.

У рамках сухопутної операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) у Секторі Гази ізраїльським солдатам доводиться вести бої з бойовиками ХАМАС переважно в тунелях і підвалах. Але на відкритій місцевості також відбуваються бойові зіткнення, причому терористи атакують зі шкіл і навіть мечетей. Про особливості боїв у палестинському анклаві розповів 7 листопада німецький журналіст видання Bild у репортажі із Сектора Гази Пауль Ронцхаймер.

"Коли ми перетинали кордон анклаву, я думав про те, як бойовики прийшли з іншого боку. Я їду на військовій машині з ізраїльськими солдатами, вони тримають зброю напоготові — тут будь-якої миті може трапитися будь-що", — почав свою розповідь репортер.

Пізніше він зустрівся з офіцером ізраїльської армії командиром ЦАГАЛ Ідором Кессом. Той розповів журналісту про бойові зіткнення з терористами в Бейт-Хануні, місті на півночі Сектора Гази.

"Всюди є підземні тунелі. Бойовики нападають на нас навіть із мечетей. Ми билися тут, у Бейт-Хануні, з тисячею терористів, тепер у тунелях, можливо, ще кілька сотень", — каже Кесс.

Офіцер зазначив, що в місті можуть ховатися тисячі терористів, і перед тим, як вступити з ними в бій, ізраїльські військові попереджають цивільне населення і закликають покинути небезпечні місця.

"Ми робимо все можливе, щоб уникнути жертв серед цивільного населення. Оголошуємо атаки. Ми закликаємо людей покинути райони. Перебувати тут дуже небезпечно, тому що терористи окопуються всюди", — зізнається офіцер.

Всюди чути звуки пострілів, і бойові дії в анклаві тривають, зазначає німецький репортер, водночас ніхто з солдатів ЦАГАЛ не знає, коли закінчиться наземна операція. Сам Кесс зазначає, що бійці Армії оборони Ізраїлю воюватимуть "доти, доки ХАМАС не буде повністю знищено".

Нагадаємо, очільник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньягу вкотре відкинув ідею припинення вогню в Секторі Гази. Головною умовою можливої паузи в бойових діях в анклаві — звільнення терористами всіх ізраїльських заручників.